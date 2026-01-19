Darts-Marathon im Lengenfelder „Mex“: Rekord-Masters dauern sechseinhalb Stunden

Der FC Bayern-Fanclub Rot-Weiße Leidenschaft Vogtland hatte eingeladen – „auch die Stimmung war top“.

Die vierten Darts-Masters in Regie des FC Bayern-Fanclubs Rot Weiße Leidenschaft Vogtland waren ein voller Erfolg. Im Lengenfelder Vereinsheim „Mex“ war ein Rekordfeld von mehr als 40 Teilnehmern aus dem gesamten Göltzschtal am Start und sorgte für einen spannenden Wettkampf. „Auch die Stimmung war top“, sagte Vereinschef Patrick...