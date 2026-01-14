Lengenfelder Bayern-Fans fiebern Darts-Abend entgegen: „Bei uns ist’s wie im Ally Pally, nur familiärer“

Der FC Bayern-Fanclub Rot-Weiße Leidenschaft Vogtland ist in Rekordlaune. Im Vereinsheim „Mex“ ist alles für Freitagabend angerichtet.

Die jüngste Darts-Weltmeisterschaft in London, geprägt vom Auftritt des Jungstars Luke Littler, hat für rekordverdächtige Einschaltquoten gesorgt. Auch viele der 110 Mitglieder des FC Bayern München-Fanclubs Rot-Weiße Leidenschaft Vogtland verfolgten die Spiele im legendären Ally Pally am Bildschirm.