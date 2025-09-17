Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Reichenbach
  • Das gibt’s nur im Freibad Mylau: „Der Sommer war für die Katz, der Sonntag ist für den Hund“

Herausspaziert und hereinspaziert. Am Sonntag ist es im Freibad Mylau wieder soweit.
Bild: Helmut Schrödter
Herausspaziert und hereinspaziert. Am Sonntag ist es im Freibad Mylau wieder soweit.
Bild: Helmut Schrödter
Reichenbach
Das gibt’s nur im Freibad Mylau: „Der Sommer war für die Katz, der Sonntag ist für den Hund“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Abbaden in einem der ältesten und schönsten Bäder Sachsens - erst haben Menschen freien Eintritt, dann Hunde.

Das Freibad in Mylau ist 130 Jahre alt und gehört mit seinem Gründerzeit-Charme zu den schönsten Bädern Sachsens. Und zu den verrücktesten - am Wochenende tritt der Badverein um Matthias Kolbe erneut den Beweis dafür an.
