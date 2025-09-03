Das ist die Königsdisziplin: Wer baut die schönste vogtländische Erntekrone?

Reichenbach
Wieder binden fleißige Frauenhände in Irfersgrün kreative Erntekronen und Erntekränze, um die schönsten Exemplare zu prämieren.
Zum 22. Mal laden die Irfersgrüner Landfrauen zum Erntekronen- und Erntekranzwettbewerb ein. Neben den zahlreichen Kränzen, welche die Binderinnen bringen, seien dieses Jahr auch sechs Kronen angemeldet, freut sich die stellvertretende Vereinsvorsitzende Cornelia Hackel. Da Kronen als Königsdisziplin der Binderei gelten, traue sich nicht jeder...
