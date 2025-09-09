Der Opfer des Faschismus wird in Treuen, Lengenfeld und Weißensand gedacht

Reichenbach
Veranstaltungen finden in Treuen, Lengenfeld und Weißensand statt. Verbunden ist damit der Appell: „Nie wieder Krieg und Faschismus!“
Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Faschismus finden am Sonntag, 14. September, in Treuen, Lengenfeld und Weißensand statt. Das hat Peter Jattke, der Ortsvorsitzende von Die Linke in Treuen und Lengenfeld, mitgeteilt. Er erklärt zum Hintergrund: Der im Sommer 1945 gegründete Hauptausschuss für die Opfer des Faschismus verband „Gedenken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.