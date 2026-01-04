Der Rothirsch ist das Wildtier des Jahres: Warum der „König des Waldes“ nicht nur im Vogtland zum Zankapfel wird

Um kein ein anderes Thema streiten Naturschützer, Forstwirte, Waldbesitzer und Jäger so intensiv wie um das Rotwild und seine Bejagung. Worum es bei der Diskussion um das Wildtier des Jahres 2026 geht.

Der Hirsch heißt nicht umsonst „König des Waldes". Majestätisch streift das bis zu 200 Kilogramm und mehr wiegende und damit größte Wildtier Deutschlands durch die Wälder. Im Vogtland beschränkt sich das Vorkommen auf die höheren Lagen.