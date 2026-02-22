MENÜ
Im Forstbezirk Eibenstock sind bereits mehrere Luchse ausgewildert worden. Weitere sollen in diesem Jahr folgen. Im angrenzenden Vogtland sind Luchse nur selten anzutreffen – doch es gibt sie.
Im Forstbezirk Eibenstock sind bereits mehrere Luchse ausgewildert worden. Weitere sollen in diesem Jahr folgen. Im angrenzenden Vogtland sind Luchse nur selten anzutreffen – doch es gibt sie. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Durch die Wälder des Oberen Vogtlandes streifen nur selten Luchse.
Durch die Wälder des Oberen Vogtlandes streifen nur selten Luchse. Bild: Silvia Kölbel
Jörg Höland weiß viele über Luchse im Vogtland.
Jörg Höland weiß viele über Luchse im Vogtland. Bild: Silvia Kölbel
Das Kameraauge des Wildtier-Monitorings zeigt einen Wolf zwischen Schöneck und Muldenberg im Jahr 2023.
Das Kameraauge des Wildtier-Monitorings zeigt einen Wolf zwischen Schöneck und Muldenberg im Jahr 2023. Bild: Steffen Fiedler/Archiv
Reichenbach
Jäger über Wölfe und Luchse im Vogtland: „Die gehen sich aus dem Weg"
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Man sieht sie nur selten, doch Luchse und Wölfe streifen wieder durch das Vogtland – die einen mehr, die anderen weniger. Welche Beobachtungen ein Jäger in den vergangenen Jahren gemacht hat.

Noch in diesem Jahr im Herbst sollen weitere Luchse im Forstbezirk Eibenstock ausgewildert werden. Karin Bernhardt, Pressesprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, nennt als Höchstzahl zwei Tiere.
