Jäger über Wölfe und Luchse im Vogtland: „Die gehen sich aus dem Weg"

Man sieht sie nur selten, doch Luchse und Wölfe streifen wieder durch das Vogtland – die einen mehr, die anderen weniger. Welche Beobachtungen ein Jäger in den vergangenen Jahren gemacht hat.

Noch in diesem Jahr im Herbst sollen weitere Luchse im Forstbezirk Eibenstock ausgewildert werden. Karin Bernhardt, Pressesprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, nennt als Höchstzahl zwei Tiere.