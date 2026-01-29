Die Dicke kommt ins Neuberinhaus Reichenbach

Reichenbach
Eine wortlose Medea-Variation voller Poesie und Intensität erwartet das Publikum beim kommenden Theatersonntag.
Zum nächsten Theatersonntag lädt das Neuberinhaus Reichenbach am 1. Februar um 17 Uhr zu der Figurentheater-Inszenierung „Die Dicke – spielt Medea. Eine tragische Lebensgeschichte in Plastiktüten“ ein. In ihrem Solo entfaltet die Figurenspielerin Julia Raab eine eindringliche, stille Erzählung, die sich jenseits gesprochener Sprache...
