Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Die frühen Vögel am neuen Lengenfelder Edeka-Markt - Warum diese Vogtländer die ersten sein wollten

Mathias Höfer (r.) kennt viele seiner Kunden persönlich - so auch Hannelore und Reinhard Puschner.
Mathias Höfer (r.) kennt viele seiner Kunden persönlich - so auch Hannelore und Reinhard Puschner. Bild: Silvia Kölbel
Mathias Höfer (r.) kennt viele seiner Kunden persönlich - so auch Hannelore und Reinhard Puschner.
Mathias Höfer (r.) kennt viele seiner Kunden persönlich - so auch Hannelore und Reinhard Puschner. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Die frühen Vögel am neuen Lengenfelder Edeka-Markt - Warum diese Vogtländer die ersten sein wollten
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

14 Tage mussten sich Kunden wegen des Umzugs in den neuen Markt gedulden, um bei Höfers wieder einzukaufen. Zur Eröffnung am Donnerstag um 7 Uhr war das Interesse groß. Wer waren die ersten Käufer?

Donnerstagmorgen, kurz vor sieben Uhr am neuen Edeka-Markt im Lengenfelder Stadtteil Grün: Es ist dunkel, kalt und es nieselt. Trotzdem rollt ein Auto nach dem anderen auf den Parkplatz. Getränkekästen werden ausgeladen, Einkaufszettel gezückt. Es kann losgehen. Die automatischen Türen öffnen sich. Die Mitarbeiter - allen voran Marktleiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
20.06.2025
6 min.
Edeka errichtet einmaligen Einkaufsmarkt im vogtländischen Lengenfeld: Was Familie Höfer am „besten Standort weit und breit“ vorhat
Familie Höfer betreibt in der Region drei Edeka-Märkte. Hinten Kirstin und Mathias Höfer, vorn die Kinder Jessica und Maximilian Höfer.
Das Millionen-Projekt an der B 94 ist auf der Zielgerade. Beim Richtfest gab’s erstmals Informationen über Markt-Gestaltung, Produkt-Neuheiten, Arbeitsplätze, Aktionen - und den Eröffnungstermin.
Gerd Möckel
17:05 Uhr
4 min.
Neuer Markt für das Vogtland: Was den Edeka in Lengenfeld so besonders macht
Mathias Höfer freut sich schon auf die Eröffnung. Dem neuen Markt sieht man seine Vergangenheit als Industriehalle an. Das wurde bewusst so gemacht.
Am Donnerstag wird in einer ehemaligen Industriebrache der neue Edeka-Markt in Lengenfeld eröffnet. Schon optisch macht das Geschäft viel her. Die größte Überraschung wartet dann aber an der Kasse.
Gunter Niehus
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel