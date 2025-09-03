Die große Sause der Reichenbacher Feuerwehr - Wie Schädlingsbekämpfungsmittel die Wehr zu etwas Besonderem machte

Am Samstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach ihren 160. Geburtstag. Dabei wird auch gezeigt, wie sich der Schutz vor ABC-Gefahren entwickelt hat. Auf was sich Besucher noch freuen können.

Alles begann mit einem Verkehrsunfall 1992 in der Reichenbacher Altstadt. „Ein Transporter, der Schädlingsbekämpfungsmittel geladen hatte, prallte nahe dem ehemaligen Gaswerk an ein Haus“, erinnert sich Feuerwehr-Urgestein Hans-Rudolf Spitzner. „Der Fahrer rief Gefahr, Gefahr, Gefahr. Für solche Gefahren gab es weder Technik noch... Alles begann mit einem Verkehrsunfall 1992 in der Reichenbacher Altstadt. „Ein Transporter, der Schädlingsbekämpfungsmittel geladen hatte, prallte nahe dem ehemaligen Gaswerk an ein Haus“, erinnert sich Feuerwehr-Urgestein Hans-Rudolf Spitzner. „Der Fahrer rief Gefahr, Gefahr, Gefahr. Für solche Gefahren gab es weder Technik noch...