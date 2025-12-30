Die Leserinnen und Leser haben entschieden: Das sind die Vogtländer des Jahres 2025

Reichenbach
Mehr als 1000 Stimmen per Telefon und Onlinevoting haben Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen abgegeben. Wer es auf die Spitzenplätze geschafft hat.
Diese Überraschung ist echt. „Wirklich?“, fragt Anja Gürtler ungläubig. „Ich habe tatsächlich gewonnen? Wow!“ Die Reichenbacher Zahnärztin ist von den Leserinnen und Lesern der „Freien Presse“ zur Vogtländerin des Jahres 2025 gewählt worden – fast jede fünfte Stimme fiel auf sie. Die Leser würdigten damit ihren Einsatz für...
