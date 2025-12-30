MENÜ
„Freie Presse“-Leser haben abgestimmt: Wer wird Vogtländer des Jahres?
„Freie Presse“-Leser haben abgestimmt: Wer wird Vogtländer des Jahres? Bild: Tilo Steiner
So kennt man sie: Wenn Geld für einen guten Zweck gesammelt wird, packt Anja Gürtler immer gern mit an. Jetzt ist sie Vogtländerin des Jahres geworden.
So kennt man sie: Wenn Geld für einen guten Zweck gesammelt wird, packt Anja Gürtler immer gern mit an. Jetzt ist sie Vogtländerin des Jahres geworden. Bild: Team Anja Gürtler/Archiv
Steffen Dietz leitet das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf.
Steffen Dietz leitet das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf. Bild: Christian Schubert
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota wurde auf den dritten Platz gewählt.
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota wurde auf den dritten Platz gewählt. Bild: Eckhard Sommer
Reichenbach
Die Leserinnen und Leser haben entschieden: Das sind die Vogtländer des Jahres 2025
Von Ronny Hager, Gunter Niehus und Eckhard Sommer
Mehr als 1000 Stimmen per Telefon und Onlinevoting haben Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen abgegeben. Wer es auf die Spitzenplätze geschafft hat.

Diese Überraschung ist echt. „Wirklich?“, fragt Anja Gürtler ungläubig. „Ich habe tatsächlich gewonnen? Wow!“ Die Reichenbacher Zahnärztin ist von den Leserinnen und Lesern der „Freien Presse“ zur Vogtländerin des Jahres 2025 gewählt worden – fast jede fünfte Stimme fiel auf sie. Die Leser würdigten damit ihren Einsatz für...
