  • Die neue Jacqueline Maschke im Gärtnerhaus Mylau: „Ich habe meinen Beruf sehr geliebt. Aber nach 35 Jahren wollte ich noch einmal etwas anderes machen“

Jaqueline Maschke kann auch abstrakt.
Bild: Silvia Kölbel
Jaqueline Maschke kann auch abstrakt.
Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Die neue Jacqueline Maschke im Gärtnerhaus Mylau: „Ich habe meinen Beruf sehr geliebt. Aber nach 35 Jahren wollte ich noch einmal etwas anderes machen“
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jaqueline Maschke aus Schönheide hat 35 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet. Vor sechs Jahren krempelte sie ihr Leben noch einmal komplett um. Was jetzt alles anders ist.

Jaqueline Maschke aus Schönheide sagt von sich selbst, dass sie schon immer ein kreativer Mensch war, auch früher, in ihrem ersten Leben als Grundschullehrerin. „In dieser Zeit leitete ich Chöre, schrieb Theaterstücke und entwarf die Kulissen für die Schulaufführungen. Ich habe schon immer gern gemalt, Keramiken getöpfert und mit Holz...
