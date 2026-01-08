Die Wetterfrösche aus dem Vogtland: Warum Kachelmann die Temperatur aus Waldkirchen meldet

Das dichteste Amateurwetternetz der Republik befindet sich in Sachsen. Auch Vogtländer liefern Daten. Die Betreiber sind seit 15 Jahren am Start. Warum Feinstaubdaten Momentaufnahmen sind.

In Waldkirchen lag die Mittagstemperatur am Dienstag bei -3,2 Grad Celsius. In Ellefeld waren es zu selben Zeit -5,2 Grad und in Auerbach -4,4 Grad Celsius. Während in Waldkirchen neun Zentimeter Schnee liegen, sind es auf dem Fichtelberg 35 Zentimeter. Diese und viele weitere Daten von insgesamt 176 privaten Messstationen, davon 13 im Vogtland,...