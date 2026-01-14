Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.

Das Seniorenheim Reuth ist mit 45 Bewohnern eher klein. Aber mit einer großen Geschichte. Der Altbau des 2004 erweiterten Heims war eine Wasserburg. Nach dem Krieg wurden die Herrschaften vertrieben. Dann zog ein Kindergarten ein. Und als die DDR gegründet wurde, öffnete dort das staatliche Feierabendheim Reuth – am 7. Oktober 1949. Frank...