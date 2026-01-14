MENÜ
  Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef" anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark

Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen. Bild: Gerd Möckel
Das Seniorenheim am Reuther Waschteich. Der Altbau war einst das erste Gebäude in Reuth – als Wasserburg. 2004 wurde der Anbau eröffnet.
Das Seniorenheim am Reuther Waschteich. Der Altbau war einst das erste Gebäude in Reuth – als Wasserburg. 2004 wurde der Anbau eröffnet. Bild: Gerd Möckel
Im Treppenhaus des Altbaus wird gerade renoviert.
Im Treppenhaus des Altbaus wird gerade renoviert. Bild: Gerd Möckel
Immer mit ganzem Einsatz für die Heimbewohner da – Heimleiterin Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto.
Immer mit ganzem Einsatz für die Heimbewohner da – Heimleiterin Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto. Bild: Gerd Möckel
Auch vom Turm des Altbau aus hat man eine herrliche Sicht auf das Naturparadies Waschteich.
Auch vom Turm des Altbau aus hat man eine herrliche Sicht auf das Naturparadies Waschteich. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef" anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.

Das Seniorenheim Reuth ist mit 45 Bewohnern eher klein. Aber mit einer großen Geschichte. Der Altbau des 2004 erweiterten Heims war eine Wasserburg. Nach dem Krieg wurden die Herrschaften vertrieben. Dann zog ein Kindergarten ein. Und als die DDR gegründet wurde, öffnete dort das staatliche Feierabendheim Reuth – am 7. Oktober 1949. Frank...
Mehr Artikel