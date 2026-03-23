Vogtland-Ort wirbt um Zuzug: „Mit diesem Korb setzt unser Dorf ein Zeichen“

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Mensch und Korb am Kranhaken in Reuth. Mit dieser Aktion sorgte eine Rodewischer Firma jetzt am alten Bahndamm für Aufsehen.
Mensch und Korb am Kranhaken in Reuth. Mit dieser Aktion sorgte eine Rodewischer Firma jetzt am alten Bahndamm für Aufsehen. Foto: Gundula Appel
Herzlich willkommen in Reuth sagen Ingrid und Peter Wollmann sowie Reiner Tschaschke (rechts) – stellvertretend für viele andere Unterstützer des Storchenprojekts.
Herzlich willkommen in Reuth sagen Ingrid und Peter Wollmann sowie Reiner Tschaschke (rechts) – stellvertretend für viele andere Unterstützer des Storchenprojekts. Foto: Gerd Möckel
Michael Langer hatte bei der Installation der Nisthilfe alle Hände voll zu tun.
Michael Langer hatte bei der Installation der Nisthilfe alle Hände voll zu tun. Foto: Peter Wollmann
Fertig, jetzt kann Adebar kommen.
Fertig, jetzt kann Adebar kommen. Foto: Peter Wollmann
Blick vom alten Bahndamm rüber zur neuen Storchen-Nisthilfe. Über den Damm ratterte einst die Greizer Muckel, der Zug verkehrte zwischen Neumark und Greiz.
Blick vom alten Bahndamm rüber zur neuen Storchen-Nisthilfe. Über den Damm ratterte einst die Greizer Muckel, der Zug verkehrte zwischen Neumark und Greiz. Foto: Gerd Möckel
Mensch und Korb am Kranhaken in Reuth. Mit dieser Aktion sorgte eine Rodewischer Firma jetzt am alten Bahndamm für Aufsehen.
Mensch und Korb am Kranhaken in Reuth. Mit dieser Aktion sorgte eine Rodewischer Firma jetzt am alten Bahndamm für Aufsehen. Foto: Gundula Appel
Herzlich willkommen in Reuth sagen Ingrid und Peter Wollmann sowie Reiner Tschaschke (rechts) – stellvertretend für viele andere Unterstützer des Storchenprojekts.
Herzlich willkommen in Reuth sagen Ingrid und Peter Wollmann sowie Reiner Tschaschke (rechts) – stellvertretend für viele andere Unterstützer des Storchenprojekts. Foto: Gerd Möckel
Michael Langer hatte bei der Installation der Nisthilfe alle Hände voll zu tun.
Michael Langer hatte bei der Installation der Nisthilfe alle Hände voll zu tun. Foto: Peter Wollmann
Fertig, jetzt kann Adebar kommen.
Fertig, jetzt kann Adebar kommen. Foto: Peter Wollmann
Blick vom alten Bahndamm rüber zur neuen Storchen-Nisthilfe. Über den Damm ratterte einst die Greizer Muckel, der Zug verkehrte zwischen Neumark und Greiz.
Blick vom alten Bahndamm rüber zur neuen Storchen-Nisthilfe. Über den Damm ratterte einst die Greizer Muckel, der Zug verkehrte zwischen Neumark und Greiz. Foto: Gerd Möckel
Reichenbach
Vogtland-Ort wirbt um Zuzug: „Mit diesem Korb setzt unser Dorf ein Zeichen“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Kita, Bäcker, Friseur, Dorf- und Sportverein, Altenheim und mehr – der kleine Neumarker Ortsteil Reuth hat alles. Was fehlt, ist ein Storchenpaar. Als Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts.

In Reuth gibt es nicht nur ländliche Idylle rund um das über den Neumarker Ortsteil hinaus bekannte Naturparadies am Waschteich. „Wir haben viel von dem, was einen Ort überhaupt anziehend macht“, sagt Ingrid Wollmann vom Verein Dorfgemeinschaft. Nämlich eine erstaunliche Infrastruktur mit Kita, Bäcker, Friseur, Physio, Pop-up-Kino,...
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