Vogtland-Ort wirbt um Zuzug: „Mit diesem Korb setzt unser Dorf ein Zeichen“

Reichenbach
Kita, Bäcker, Friseur, Dorf- und Sportverein, Altenheim und mehr – der kleine Neumarker Ortsteil Reuth hat alles. Was fehlt, ist ein Storchenpaar. Als Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts.
In Reuth gibt es nicht nur ländliche Idylle rund um das über den Neumarker Ortsteil hinaus bekannte Naturparadies am Waschteich. „Wir haben viel von dem, was einen Ort überhaupt anziehend macht“, sagt Ingrid Wollmann vom Verein Dorfgemeinschaft. Nämlich eine erstaunliche Infrastruktur mit Kita, Bäcker, Friseur, Physio, Pop-up-Kino,...
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