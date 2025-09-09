Welcher vogtländische Ortsteil zur 800-Jahr-Feier die Angel auswarf

Am Dienstag drehte sich in der Festwoche „800 Jahre Neumark“ alles um den Ortsteil Reuth. Sportler, Angler und Dorfgemeinschaft haben gepowert, um ein Programm für alle Generationen zusammenzustellen.

Was eine Stipprute zum Angeln von Friedfrischen ist und wie sie montiert wird, dies konnten Besucher am Dienstag beim Schnupperangeln am Unteren Schafteich Reuth erfahren. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre durften angeln. Denn bis zu dieser Altersgrenze braucht man keinen Fischereischein. Das Interesse war groß. „Hier kann man sich in Geduld...