Digitalpakt Schule in Reichenbach auf der Zielgeraden

Fast 1,2 Millionen Euro flossen in die neue Technik von Schulservern über interaktive Tafeln bis zu Laptops. Was in den einzelnen Schulen passiert ist.

Für den Digitalpakt Schule sind in Reichenbach fast 1,2 Millionen Euro geplant gewesen. Bund und Land steuerten dabei 880.550 Euro bei. Jetzt ist das Vorhaben auf der Zielgeraden. In einer Pressemitteilung zieht die Stadtverwaltung Bilanz.