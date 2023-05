Dorfplatz-Gestaltung soll in Kürze starten

Lengenfeld.

Der Pechtelsgrüner Dorfplatz wird in diesem Jahr neu gestaltet. Der Lengenfelder Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am kommenden Montag über die Vergabe der Bauaufträge - Abbrucharbeiten, Tiefbau, Landschafts- und Metallbauarbeiten. Auch die Neugestaltung des Tischendorfplatzes ist mit der Vergabe der Leistung für die Freianlagen Thema. Bürgeranfragen sind am Anfang der öffentlichen Sitzung möglich. Sie beginnt 19 Uhr im Lengenfelder Ratssaal. (us)