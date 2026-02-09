MENÜ
Vava von Vogue am Schminktisch. Die Make-up-Ausstattung der Drag Queen stellt die der allermeisten Frauen in den Schatten. Am Wochenende zeigt sich Vava in Lengenfeld und Plauen.
Vava von Vogue am Schminktisch. Die Make-up-Ausstattung der Drag Queen stellt die der allermeisten Frauen in den Schatten. Am Wochenende zeigt sich Vava in Lengenfeld und Plauen. Bild: Gerd Möckel
Florian mit Kerstin am Schminktisch. Wie alle in der Familie unterstützt auch die Mutter die Ambitionen ihres Sohnes – auf allen Bühnen.
Florian mit Kerstin am Schminktisch. Wie alle in der Familie unterstützt auch die Mutter die Ambitionen ihres Sohnes – auf allen Bühnen. Bild: Gerd Möckel
Das hat Florian auch drauf. Das Nähen der Drag-Queen-Kleidung bringt Kerstin ihrem Sohn bei.
Das hat Florian auch drauf. Das Nähen der Drag-Queen-Kleidung bringt Kerstin ihrem Sohn bei. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Drag Queen mit 15 im Vogtland: „Ich bin unfassbar stolz, dass mein Bruder sich traut, er selbst zu sein“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zwei Stunden braucht Florian, dann ist er Vava von Vogue. Über einen Schüler, hinter dem die ganze Familie steht – und der bald auf die Straße geht. In Lengenfeld und in Plauen.

Einmal im Jahr zeigen viele Menschen unbeschwert ein Gesicht, das sonst eher verborgen bleibt. Hinter der Faschingsmaske fällt es leicht, aus sich herauszugehen. Weil es alle tun. Florian Liebold lässt die Puppen auch nach Aschermittwoch tanzen. Das hat zunächst Überwindung gekostet, heute ist es pure Überzeugung. Über dummen Bemerkungen...
