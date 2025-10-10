Drei neue Mitglieder für einen Ortschaftsrat im Vogtland gesucht

Reichenbach
Die Ergänzungswahl findet am 26. Oktober im Gemeindezentrum Friesen statt. Wer tritt an?
Am Sonntag, 26. Oktober findet im Reichenbacher Ortsteil Friesen die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat statt. Drei Mitglieder sind zu wählen. Der Gemeindewahlausschuss hat folgende Wahlvorschläge zugelassen: Für Die Linke tritt Rentner Volker Barth an, für die Bürgerinitiative Bitex kandidieren Podologin Claudia Kaule und Geschäftsführerin...
