Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Bürgerhaus Friesen sind drei neue Ortschaftsräte zu wählen.
Im Bürgerhaus Friesen sind drei neue Ortschaftsräte zu wählen. Bild: Gerd Betka
Im Bürgerhaus Friesen sind drei neue Ortschaftsräte zu wählen.
Im Bürgerhaus Friesen sind drei neue Ortschaftsräte zu wählen. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Drei neue Mitglieder für einen Ortschaftsrat im Vogtland gesucht
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ergänzungswahl findet am 26. Oktober im Gemeindezentrum Friesen statt. Wer tritt an?

Am Sonntag, 26. Oktober findet im Reichenbacher Ortsteil Friesen die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat statt. Drei Mitglieder sind zu wählen. Der Gemeindewahlausschuss hat folgende Wahlvorschläge zugelassen: Für Die Linke tritt Rentner Volker Barth an, für die Bürgerinitiative Bitex kandidieren Podologin Claudia Kaule und Geschäftsführerin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
2 min.
Beim Fischerfest in Reichenbacher Ortsteil wird gekauft und geschlemmt
Der Angelverein Göltzschtal lud zum Fischerfest nach Friesen ein. Tags zuvor wurde der Teich abgefischt. Kormoran und Fischotter waren schon satt.
Petra Steps
23.07.2025
2 min.
Warum einem Reichenbacher Ortsteil das Personal ausgeht
Der Ortschaftrat Friesen tagt üblicherweise im Bürgerhaus.
Weil keine Nachrücker vorhanden sind, bleibt nur der Gang an die Wahlurne. Am 26. Oktober ruft die Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in Friesen.
Gerd Betka
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
Mehr Artikel