Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffi Hornung (l.) und Claudia Kaule wurden in den Ortschaftsrat Friesen gewählt.
Steffi Hornung (l.) und Claudia Kaule wurden in den Ortschaftsrat Friesen gewählt. Bild: Steffi Hornung
Steffi Hornung (l.) und Claudia Kaule wurden in den Ortschaftsrat Friesen gewählt.
Steffi Hornung (l.) und Claudia Kaule wurden in den Ortschaftsrat Friesen gewählt. Bild: Steffi Hornung
Reichenbach
Zwei Frauen verstärken einen Ortschaftsrat im Vogtland
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steffi Hornung und Claudia Kaule haben sich bei der Ergänzungswahl in Friesen durchgesetzt.

Zwei Frauen verstärken den Ortschaftsrat im Reichenbacher Ortsteil Friesen. Bei der Ergänzungswahl am Sonntag setzten sich Steffi Hornung mit 243 und Claudia Kaule mit 222 Stimmen durch. Sie waren von der Bürgerinitiative Bitex aufgestellt worden. Für Die Linke erreichte Volker Barth mit 64 nicht die nötige Stimmenanzahl. Mit 189 Wählern lag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
10.10.2025
1 min.
Drei neue Mitglieder für einen Ortschaftsrat im Vogtland gesucht
Im Bürgerhaus Friesen sind drei neue Ortschaftsräte zu wählen.
Die Ergänzungswahl findet am 26. Oktober im Gemeindezentrum Friesen statt. Wer tritt an?
Gerd Betka
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
23.07.2025
2 min.
Warum einem Reichenbacher Ortsteil das Personal ausgeht
Der Ortschaftrat Friesen tagt üblicherweise im Bürgerhaus.
Weil keine Nachrücker vorhanden sind, bleibt nur der Gang an die Wahlurne. Am 26. Oktober ruft die Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in Friesen.
Gerd Betka
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
Mehr Artikel