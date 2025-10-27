Zwei Frauen verstärken einen Ortschaftsrat im Vogtland

Steffi Hornung und Claudia Kaule haben sich bei der Ergänzungswahl in Friesen durchgesetzt.

Zwei Frauen verstärken den Ortschaftsrat im Reichenbacher Ortsteil Friesen. Bei der Ergänzungswahl am Sonntag setzten sich Steffi Hornung mit 243 und Claudia Kaule mit 222 Stimmen durch. Sie waren von der Bürgerinitiative Bitex aufgestellt worden. Für Die Linke erreichte Volker Barth mit 64 nicht die nötige Stimmenanzahl. Mit 189 Wählern lag...