Drei Verletzte nach Unfall im Vogtland

Reichenbach
Ein Audi stößt mit einem Ford zusammen. Unfallort ist Limbach.
Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwoch kurz nach 11 Uhr waren beide nicht mehr fahrbereit. Eine 22-jährige Audi-Fahrerin befuhr in Limbach die Herlasgrüner Straße in Fahrtrichtung Reimersgrün. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt einbog, stieß sie mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Ford zusammen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.