„Eigentum verpflichtet“ – Welche Brachen gibt es in Reichenbach und wann kann die Stadt handeln?

Reichenbach
In Reichenbach hängt an einigen verlassenen, maroden Häusern ein Schild. „Eigentum verpflichtet“ steht darauf. Was hat es damit auf sich? Was passiert, wenn sich niemand kümmert?
Anfang Februar wurden Teile der Kreuzung Bebelstraße/ Liebaustraße in Reichenbach komplett gesperrt. Dazu kam es, weil das Eckhaus Nummer 32 als akut einsturzgefährdet gilt.
