Das Haus an der Liebaustraße soll bald abgerissen werden.
Das Haus an der Liebaustraße soll bald abgerissen werden. Bild: Caspar Leder
Das Haus an der Liebaustraße soll bald abgerissen werden.
Das Haus an der Liebaustraße soll bald abgerissen werden. Bild: Caspar Leder
Reichenbach
Vogtland: Eckhaus, das in Reichenbach für Vollsperrung sorgt, wird abgerissen
Von Caspar Leder
Die Bebelstraße und die Liebaustraße sind seit Anfang Februar im Bereich ihrer Kreuzung gesperrt. Grund ist ein einsturzgefährdetes Eckhaus. Wie es jetzt weitergehen soll.

Seit Anfang Februar ist in Reichenbach ein Teil der Kreuzung Bebelstraße und Liebaustraße voll gesperrt. Grund dafür ist der Zustand des leerstehenden Eckhauses Liebaustraße 32. Die Stadtsprecherin Heike Keßler hatte es gegenüber der „Freien Presse“ als „akut einsturzgefährdet“ bezeichnet.
