Vogtland: Eckhaus, das in Reichenbach für Vollsperrung sorgt, wird abgerissen

Reichenbach
Die Bebelstraße und die Liebaustraße sind seit Anfang Februar im Bereich ihrer Kreuzung gesperrt. Grund ist ein einsturzgefährdetes Eckhaus. Wie es jetzt weitergehen soll.
Seit Anfang Februar ist in Reichenbach ein Teil der Kreuzung Bebelstraße und Liebaustraße voll gesperrt. Grund dafür ist der Zustand des leerstehenden Eckhauses Liebaustraße 32. Die Stadtsprecherin Heike Keßler hatte es gegenüber der „Freien Presse“ als „akut einsturzgefährdet“ bezeichnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.