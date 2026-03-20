Welche Straße in Reichenbach nun gesperrt wird

Das Gebäude Liebaustraße 32 wird nun abgerissen. Was dies für Auswirkungen hat.

Wegen des Abbruchs des Hauses Liebaustraße 32 in Reichenbach muss der Kreuzungsbereich Bebelstraße/Liebaustraße voll gesperrt werden. Dies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Seit Donnerstag ist deswegen die Absperrfläche im Kreuzungsbereich erweitert. Dort ist eine Aufschüttung auf der Fahrbahn nötig, die für das Abstellen des...