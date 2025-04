Ein Jahr nach TV-Ausstrahlung: Diese Kult-Tanke brachte viele Vogtländer auf die Palme

Die Tanke war in der Vogtland-Serie „Mandat für Mai“ ein zentraler Ort des Dorfgeschehens. Dass dort die Zeit stehen geblieben schien, sorgte in der Region für Zündstoff. Doch nur wenige wissen, wo diese Tankstelle im Vogtland wirklich zu finden ist.

Es war Zufall, dass diese kleine versteckte Tankstelle in einer ZDF-Serie eine zentrale Rolle im fiktiven Vogtland-Dorf spielte. Dass in der an der Göltzschtalbrücke gedrehten Serie „Mandat für Mai“ die Welt im Vogtland scheinbar hinter der Tanke endete und die Zeit im Osten stehengeblieben schien, brachte viele Vogtländer auf die Palme....