Ein Reichenbacher Firmenchef zieht Bilanz: „Mein Meister stand noch mit der Stoppuhr hinter mir – und das war richtig“

Jens Kummer wusste schon als Dreijähriger, was er werden wollte. 1990 gründete er Elektro Kummer. Eine Firma, die heute 80 Mitarbeiter zählt – über Erfolgsgeheimnisse im „geilsten Beruf der Welt“.

Am Samstag brennt bei Elektro Kummer der Baum. Die Reichenbacher Firma feiert in einem riesigen Festzelt mit Hunderten geladenen Gästen ihr 35-Jähriges. Mit Livemusik, knackigen Reden und edlen Tropfen von Zill & Engler. Fürs Essen sorgt Maleks Restaurant aus Rotschau. Wer sonst, könnte man sagen. Die Maleks waren Jens Kummers erste Kunden –... Am Samstag brennt bei Elektro Kummer der Baum. Die Reichenbacher Firma feiert in einem riesigen Festzelt mit Hunderten geladenen Gästen ihr 35-Jähriges. Mit Livemusik, knackigen Reden und edlen Tropfen von Zill & Engler. Fürs Essen sorgt Maleks Restaurant aus Rotschau. Wer sonst, könnte man sagen. Die Maleks waren Jens Kummers erste Kunden –...