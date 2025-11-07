Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Ein Reichenbacher Firmenchef zieht Bilanz: „Mein Meister stand noch mit der Stoppuhr hinter mir – und das war richtig“

Im Festzelt ist bald die Hölle los. Beate und Jens Kummer (links), Sohn Chris Kummer und Projektleiter Timon Rehwald (r.) freuen sich auf viele Gäste.
Im Festzelt ist bald die Hölle los. Beate und Jens Kummer (links), Sohn Chris Kummer und Projektleiter Timon Rehwald (r.) freuen sich auf viele Gäste. Bild: Gerd Möckel
Im Festzelt ist bald die Hölle los. Beate und Jens Kummer (links), Sohn Chris Kummer und Projektleiter Timon Rehwald (r.) freuen sich auf viele Gäste.
Im Festzelt ist bald die Hölle los. Beate und Jens Kummer (links), Sohn Chris Kummer und Projektleiter Timon Rehwald (r.) freuen sich auf viele Gäste. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Ein Reichenbacher Firmenchef zieht Bilanz: „Mein Meister stand noch mit der Stoppuhr hinter mir – und das war richtig“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jens Kummer wusste schon als Dreijähriger, was er werden wollte. 1990 gründete er Elektro Kummer. Eine Firma, die heute 80 Mitarbeiter zählt – über Erfolgsgeheimnisse im „geilsten Beruf der Welt“.

Am Samstag brennt bei Elektro Kummer der Baum. Die Reichenbacher Firma feiert in einem riesigen Festzelt mit Hunderten geladenen Gästen ihr 35-Jähriges. Mit Livemusik, knackigen Reden und edlen Tropfen von Zill & Engler. Fürs Essen sorgt Maleks Restaurant aus Rotschau. Wer sonst, könnte man sagen. Die Maleks waren Jens Kummers erste Kunden –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Preise runter, Stimmung rauf“: Mit diesem Rezept will der Reichenbacher Tefa zurück in die Zukunft
Der Reichenbacher Tennisfasching meldet sich im Neuberinhaus zurück. Das Org-Team-Quartett von links: Severin Zähringer, Moritz Schaller, Justus Schaller und Chris Kummer.
Seit der überraschenden Absage des Tennisfaschings im Januar hat die Tefa-Crew keinen Stein auf dem anderen gelassen. Fazit des Relaunches: „Es wird so wie früher, nur schöner.“
Gerd Möckel
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
15.10.2025
3 min.
Sachsens größte Exotenschau steigt im Vogtland: Veranstalter rechnen mit Gästeansturm
Auf Werbetour für die Exotenschau - Mitglieder des Ausrichtervereins im Obi Reichenbach.
Drei Tage mit bunten Vögeln, Reptilien, Verkaufsbörse, Landesmeisterschaft und Rahmenprogramm. In Reichenbach wurde noch einmal die Werbetrommel für das Gipfeltreffen in Rodewisch gerührt.
Gerd Möckel
Mehr Artikel