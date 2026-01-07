Im Irfersgrüner Schlachtbetrieb brummt‘s: „Zu Markus bin ich gewechselt, weil hier alles stimmt“

Reichenbach
Markus Blömer hat Fleischer gelernt und erst nebenbei geschlachtet. Seit zehn Jahren ist sein Familienbetrieb feste Größe in der regionalen Fleischwirtschaft – über die Gründe für den Erfolg.
Das neue Jahr beginnt im Schlachtbetrieb Blömer so wie das alte. Immer wieder nehmen Autos den Berg zum Hof am Irfersgrüner Quirl hinauf. In den Anhängern zwei, drei Schweine. Firmenchef Markus Blömer und seine Fleischergesellen schlachten und zerlegen die Tiere sofort. Nach der Reinigung des Schlachthauses geht‘s weiter. Bei der...
