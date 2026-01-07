MENÜ
  • Im Irfersgrüner Schlachtbetrieb brummt‘s: „Zu Markus bin ich gewechselt, weil hier alles stimmt“

Markus Blömer bei einer Qualitätskontrolle. Das hier abgebildete Fleisch einer Galloway-Färse aus Wildenau landet lecker zubereitet auf den Tellern der Berggaststätte Steinberg.
Markus Blömer bei einer Qualitätskontrolle. Das hier abgebildete Fleisch einer Galloway-Färse aus Wildenau landet lecker zubereitet auf den Tellern der Berggaststätte Steinberg. Bild: Gerd Möckel
Hier wird mit Appetit gegessen. Zur Frühstückspause hat Firmenchef Markus Blömer (hinten) Tierarzt Dr. Uwe Müller (links) eingeladen. Auch die Gesellen Toni Schmidt und Jens Höppner (rechts) langen ordentlich zu.
Hier wird mit Appetit gegessen. Zur Frühstückspause hat Firmenchef Markus Blömer (hinten) Tierarzt Dr. Uwe Müller (links) eingeladen. Auch die Gesellen Toni Schmidt und Jens Höppner (rechts) langen ordentlich zu. Bild: Gerd Möckel
Stammkunde Ralf Kuhn vom Biohof Berger im Altenburger Ortsteil Mockzig hat zwei Schweine zur Schlachtung gebracht. Der Bio-Bauer ist seit zwei Jahren Stammkunde bei Markus Blömer.
Stammkunde Ralf Kuhn vom Biohof Berger im Altenburger Ortsteil Mockzig hat zwei Schweine zur Schlachtung gebracht. Der Bio-Bauer ist seit zwei Jahren Stammkunde bei Markus Blömer. Bild: Gerd Möckel
Qualität spricht sich herum. Markus Blömer als Sub-Caterer im VIP-Bereich von RB Leipzig. Dort traf er auch RB-Boss Oliver Mintzlaff.
Qualität spricht sich herum. Markus Blömer als Sub-Caterer im VIP-Bereich von RB Leipzig. Dort traf er auch RB-Boss Oliver Mintzlaff. Bild: Markus Blömer/Privat
Ein eingespieltes Team. Firmenchef Markus Blömer (Mitte) und seine beiden Gesellen. Fleischer Jens Höppner (links) arbeitet von Beginn an im Unternehmen, Fleischer Toni Schmidt seit acht Jahren.
Ein eingespieltes Team. Firmenchef Markus Blömer (Mitte) und seine beiden Gesellen. Fleischer Jens Höppner (links) arbeitet von Beginn an im Unternehmen, Fleischer Toni Schmidt seit acht Jahren. Bild: Gerd Möckel
Dr. Uwe Müller (rechts): „Die Qualität hier ist einfach nur top, und das hat seine Gründe.“ Über dieses Zeugnis freut sich natürlich auch Firmenchef Markus Blömer.
Dr. Uwe Müller (rechts): „Die Qualität hier ist einfach nur top, und das hat seine Gründe.“ Über dieses Zeugnis freut sich natürlich auch Firmenchef Markus Blömer. Bild: Gerd Möckel
Immer für einen Spaß zu haben. Tierarzt Dr. Uwe Müller kennt den Schlachtbetrieb von Markus Blömer seit Jahren.
Immer für einen Spaß zu haben. Tierarzt Dr. Uwe Müller kennt den Schlachtbetrieb von Markus Blömer seit Jahren. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Im Irfersgrüner Schlachtbetrieb brummt‘s: „Zu Markus bin ich gewechselt, weil hier alles stimmt“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Markus Blömer hat Fleischer gelernt und erst nebenbei geschlachtet. Seit zehn Jahren ist sein Familienbetrieb feste Größe in der regionalen Fleischwirtschaft – über die Gründe für den Erfolg.

Das neue Jahr beginnt im Schlachtbetrieb Blömer so wie das alte. Immer wieder nehmen Autos den Berg zum Hof am Irfersgrüner Quirl hinauf. In den Anhängern zwei, drei Schweine. Firmenchef Markus Blömer und seine Fleischergesellen schlachten und zerlegen die Tiere sofort. Nach der Reinigung des Schlachthauses geht‘s weiter. Bei der...
