Ein vogtländisches Dorf wird zum Medienereignis - weil Kinder dort Mitspracherecht haben

Das ZDF-Magazin „Logo“ sendet live aus 16 Bundesländern. Heinsdorfergrund ist einzige Station in Sachsen - „nicht nur die Kinder sind mega aufgeregt“.

Samstagabend verwandelt sich der Hauptmannsgrüner Mühlteich in eine Fernseh-Arena mit Bühne, Zuschauerkulisse, Video-Wall, Satellitentechnik und Co.. Bereits am Nachmittag wird das beliebte Festival- und Naherholungsgelände der Gemeinde Heinsdorfergrund für eine Live-Sendung des ZDF gesperrt. Spontan kommt da niemand rein. Die 250... Samstagabend verwandelt sich der Hauptmannsgrüner Mühlteich in eine Fernseh-Arena mit Bühne, Zuschauerkulisse, Video-Wall, Satellitentechnik und Co.. Bereits am Nachmittag wird das beliebte Festival- und Naherholungsgelände der Gemeinde Heinsdorfergrund für eine Live-Sendung des ZDF gesperrt. Spontan kommt da niemand rein. Die 250...