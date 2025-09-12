Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neue Leiterin, neuer Kindergemeinderat. Lehramtsstudentin Michelle Kaiser sagt: „Kinder haben ein Mitspracherecht.“ Rechts neben ihr Ida Burkhold, die neue Kinderbürgermeisterin.
Neue Leiterin, neuer Kindergemeinderat. Lehramtsstudentin Michelle Kaiser sagt: „Kinder haben ein Mitspracherecht.“ Rechts neben ihr Ida Burkhold, die neue Kinderbürgermeisterin.
Reichenbach
Ein vogtländisches Dorf wird zum Medienereignis - weil Kinder dort Mitspracherecht haben
Redakteur
Von Gerd Möckel
Das ZDF-Magazin „Logo“ sendet live aus 16 Bundesländern. Heinsdorfergrund ist einzige Station in Sachsen - „nicht nur die Kinder sind mega aufgeregt“.

Samstagabend verwandelt sich der Hauptmannsgrüner Mühlteich in eine Fernseh-Arena mit Bühne, Zuschauerkulisse, Video-Wall, Satellitentechnik und Co.. Bereits am Nachmittag wird das beliebte Festival- und Naherholungsgelände der Gemeinde Heinsdorfergrund für eine Live-Sendung des ZDF gesperrt. Spontan kommt da niemand rein. Die 250...
