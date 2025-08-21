Eine Reichenbacherin gibt seit 25 Jahren ihr letztes Hemd für streunende Katzen - dann geschieht ein Wunder

Den Katzen-Garten von Reichenbach kannte bis vor kurzem kein Mensch. Und die Katzen-Gärtnerin auch nicht. Und plötzlich geht die Hilfe durch die Decke.

Die genaue Lage des Katzen-Gartens von Reichenbach soll doch bitte nicht genannt werden, sagt Diana Reinig. Weil sonst vielleicht wieder tote Tiere über den Zaun fliegen. Oder in der Katzen-Hütte nach Verwertbarem gesucht wird. Noch vor zwei Monaten wussten mehr oder weniger nur dunkle Gestalten von dem versteckt und vergessen in Bahnhofsnähe...