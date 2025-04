Eine verletzte Person und 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Reichenbach

Ein Vorfahrtsfehler ist laut Polizei Ursache für die Kollision.

Reichenbach.

Die Vorfahrtsverletzung eines Fahrzeugführers hat am Mittwochnachmittag in Reichenbach zu einem Verkehrsunfall geführt. Darüber hat die Polizei informiert. Das war passiert: Ein 37-Jähriger war in einem Ford auf der Alten Lengenfelder Straße unterwegs. An der Kreuzung Alte Lengenfelder Straße/Schwarze Tafel/Plauensche Straße kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Volkswagen, der auf der Plauenschen Straße fuhr (Fahrerin: 32 Jahre). Durch den Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt – dies machte den Einsatz eines Rettungswagens notwendig, heißt es. Die Instandsetzungskosten an beiden Fahrzeugen wurden auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Der 37-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. (jarn)