Es ist vollbracht: Der Tannenbaum, der an der Käthe-Kollwitz-Straße in Mylau gefällt wurde, steht auf dem Marktplatz vorm Reichenbacher Rathaus.
Der in der Käthe-Kollwitz-Straße in Mylau gefällte Baum hängt am Kranhaken.
Bauhof-Mitarbeiter Ronald Dressel sägt den Stamm zurecht, damit er in die Bodenhülse passt.
Diese Nordmanntanne aus Jocketa ziert den Postplatz. Sie war zunächst für Mylau geplant.
Der Baum für den Mylauer Markt kommt von der Schönen Aussicht.
Reichenbach
Eingespieltes Weihnachtsbaum-Kommando im Vogtland stellt drei Tannen an einem Tag auf
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Postplatz und vorm Rathaus in Reichenbach sowie auf dem Mylauer Markt ging es am Montag rund. Warum dabei Improvisieren gefragt war und wie es nun mit dem Adventsschmuck weitergeht.

Improvisieren ist am Montag beim Aufstellen der Weihnachtsbäume in Reichenbach gefragt gewesen. Der erste Baum, eine Nordmanntanne für den Postplatz, konnte am Morgen in Werdau, an der Ecke Stiefelknechtstraße/Ecke Dachsweg, nicht wie geplant geholt werden. „Der Regen hat über Nacht den Boden aufgeweicht. Der Kran fand auf dem Untergrund...
