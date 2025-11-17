Eingespieltes Weihnachtsbaum-Kommando im Vogtland stellt drei Tannen an einem Tag auf

Auf dem Postplatz und vorm Rathaus in Reichenbach sowie auf dem Mylauer Markt ging es am Montag rund. Warum dabei Improvisieren gefragt war und wie es nun mit dem Adventsschmuck weitergeht.

Improvisieren ist am Montag beim Aufstellen der Weihnachtsbäume in Reichenbach gefragt gewesen. Der erste Baum, eine Nordmanntanne für den Postplatz, konnte am Morgen in Werdau, an der Ecke Stiefelknechtstraße/Ecke Dachsweg, nicht wie geplant geholt werden. „Der Regen hat über Nacht den Boden aufgeweicht. Der Kran fand auf dem Untergrund... Improvisieren ist am Montag beim Aufstellen der Weihnachtsbäume in Reichenbach gefragt gewesen. Der erste Baum, eine Nordmanntanne für den Postplatz, konnte am Morgen in Werdau, an der Ecke Stiefelknechtstraße/Ecke Dachsweg, nicht wie geplant geholt werden. „Der Regen hat über Nacht den Boden aufgeweicht. Der Kran fand auf dem Untergrund...