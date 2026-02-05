Einmal im Monat Frauentag: Was den Reichenbacher Donnerstagsladen so anziehend macht

Augen sagen mehr als Worte. Im Reichenbacher Donnerstagsladen wird eingekauft, klar. Aber der Laden ist längst auch ein Ort für schöne Begegnungen und Umschlagplatz für gute Ideen. Bild: Gerd Möckel

Wie im eigenen Wohnzimmer. Die Umgestaltung des Donnerstagsladens vom Shop zum Verweil-Laden ist auch nach dem Geschmack der Chef-Verkäuferinnen Martina Müller (links) und Cornelia Ehrlich. Bild: Gerd Möckel

Prickelnder Nachschub für die Kundschaft aus der neuen Küche. Verkäuferin Ina Meyer: Im Laden wird nicht nur gekauft. Hier wird viel gelacht. Ich gehe hier mit einem Lächeln rein und mit einem Lächeln raus. Bild: Gerd Möckel

Der Laden brummt. Bild: Gerd Möckel

Volle Hütte. So ist das immer, wenn der Donnerstagsladen öffnet. Bild: Gerd Möckel

Wenn es die Zeit erlaubt, lässt auch Vogtland Kartonagen-Chef Hagen Sczepanski sein Verkaufstalent spielen. Bild: Gerd Möckel

Die Schnäppchen gehen pausenlos über den Ladentisch von Cornelia Ehrlich (rechts) und Maike Schmidt (links). Bild: Gerd Möckel

Ina Schiffler ist Stammkundin – und hat für die Wiedereröffnung im neuen Design selbst gebacken. Bild: Gerd Möckel