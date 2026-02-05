Einmal im Monat Frauentag: Was den Reichenbacher Donnerstagsladen so anziehend macht

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Augen sagen mehr als Worte. Im Reichenbacher Donnerstagsladen wird eingekauft, klar. Aber der Laden ist längst auch ein Ort für schöne Begegnungen und Umschlagplatz für gute Ideen.
Augen sagen mehr als Worte. Im Reichenbacher Donnerstagsladen wird eingekauft, klar. Aber der Laden ist längst auch ein Ort für schöne Begegnungen und Umschlagplatz für gute Ideen. Bild: Gerd Möckel
Wie im eigenen Wohnzimmer. Die Umgestaltung des Donnerstagsladens vom Shop zum Verweil-Laden ist auch nach dem Geschmack der Chef-Verkäuferinnen Martina Müller (links) und Cornelia Ehrlich.
Wie im eigenen Wohnzimmer. Die Umgestaltung des Donnerstagsladens vom Shop zum Verweil-Laden ist auch nach dem Geschmack der Chef-Verkäuferinnen Martina Müller (links) und Cornelia Ehrlich. Bild: Gerd Möckel
Prickelnder Nachschub für die Kundschaft aus der neuen Küche. Verkäuferin Ina Meyer: Im Laden wird nicht nur gekauft. Hier wird viel gelacht. Ich gehe hier mit einem Lächeln rein und mit einem Lächeln raus.
Prickelnder Nachschub für die Kundschaft aus der neuen Küche. Verkäuferin Ina Meyer: Im Laden wird nicht nur gekauft. Hier wird viel gelacht. Ich gehe hier mit einem Lächeln rein und mit einem Lächeln raus. Bild: Gerd Möckel
Der Laden brummt.
Der Laden brummt. Bild: Gerd Möckel
Volle Hütte. So ist das immer, wenn der Donnerstagsladen öffnet.
Volle Hütte. So ist das immer, wenn der Donnerstagsladen öffnet. Bild: Gerd Möckel
Wenn es die Zeit erlaubt, lässt auch Vogtland Kartonagen-Chef Hagen Sczepanski sein Verkaufstalent spielen.
Wenn es die Zeit erlaubt, lässt auch Vogtland Kartonagen-Chef Hagen Sczepanski sein Verkaufstalent spielen. Bild: Gerd Möckel
Die Schnäppchen gehen pausenlos über den Ladentisch von Cornelia Ehrlich (rechts) und Maike Schmidt (links).
Die Schnäppchen gehen pausenlos über den Ladentisch von Cornelia Ehrlich (rechts) und Maike Schmidt (links). Bild: Gerd Möckel
Ina Schiffler ist Stammkundin – und hat für die Wiedereröffnung im neuen Design selbst gebacken.
Ina Schiffler ist Stammkundin – und hat für die Wiedereröffnung im neuen Design selbst gebacken. Bild: Gerd Möckel
Häppchen zum Schnäppchen. Von drei bis zehn Euro ist alles dabei.
Häppchen zum Schnäppchen. Von drei bis zehn Euro ist alles dabei. Bild: Gerd Möckel
Augen sagen mehr als Worte. Im Reichenbacher Donnerstagsladen wird eingekauft, klar. Aber der Laden ist längst auch ein Ort für schöne Begegnungen und Umschlagplatz für gute Ideen.
Augen sagen mehr als Worte. Im Reichenbacher Donnerstagsladen wird eingekauft, klar. Aber der Laden ist längst auch ein Ort für schöne Begegnungen und Umschlagplatz für gute Ideen. Bild: Gerd Möckel
Wie im eigenen Wohnzimmer. Die Umgestaltung des Donnerstagsladens vom Shop zum Verweil-Laden ist auch nach dem Geschmack der Chef-Verkäuferinnen Martina Müller (links) und Cornelia Ehrlich.
Wie im eigenen Wohnzimmer. Die Umgestaltung des Donnerstagsladens vom Shop zum Verweil-Laden ist auch nach dem Geschmack der Chef-Verkäuferinnen Martina Müller (links) und Cornelia Ehrlich. Bild: Gerd Möckel
Prickelnder Nachschub für die Kundschaft aus der neuen Küche. Verkäuferin Ina Meyer: Im Laden wird nicht nur gekauft. Hier wird viel gelacht. Ich gehe hier mit einem Lächeln rein und mit einem Lächeln raus.
Prickelnder Nachschub für die Kundschaft aus der neuen Küche. Verkäuferin Ina Meyer: Im Laden wird nicht nur gekauft. Hier wird viel gelacht. Ich gehe hier mit einem Lächeln rein und mit einem Lächeln raus. Bild: Gerd Möckel
Der Laden brummt.
Der Laden brummt. Bild: Gerd Möckel
Volle Hütte. So ist das immer, wenn der Donnerstagsladen öffnet.
Volle Hütte. So ist das immer, wenn der Donnerstagsladen öffnet. Bild: Gerd Möckel
Wenn es die Zeit erlaubt, lässt auch Vogtland Kartonagen-Chef Hagen Sczepanski sein Verkaufstalent spielen.
Wenn es die Zeit erlaubt, lässt auch Vogtland Kartonagen-Chef Hagen Sczepanski sein Verkaufstalent spielen. Bild: Gerd Möckel
Die Schnäppchen gehen pausenlos über den Ladentisch von Cornelia Ehrlich (rechts) und Maike Schmidt (links).
Die Schnäppchen gehen pausenlos über den Ladentisch von Cornelia Ehrlich (rechts) und Maike Schmidt (links). Bild: Gerd Möckel
Ina Schiffler ist Stammkundin – und hat für die Wiedereröffnung im neuen Design selbst gebacken.
Ina Schiffler ist Stammkundin – und hat für die Wiedereröffnung im neuen Design selbst gebacken. Bild: Gerd Möckel
Häppchen zum Schnäppchen. Von drei bis zehn Euro ist alles dabei.
Häppchen zum Schnäppchen. Von drei bis zehn Euro ist alles dabei. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Einmal im Monat Frauentag: Was den Reichenbacher Donnerstagsladen so anziehend macht
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In diesem Secondhand-Shop ist alles erste Wahl. Klamotten, Preise, die Gespräche und die Idee dahinter. Neuester Schrei – das Wohnzimmer.

Wer wissen will, was Frauen wirklich bewegt, der findet im Reichenbacher Donnerstagsladen Antworten. Jeden ersten Donnerstag eines Monats ist dort gewissermaßen Frauentag. Von 9 bis 18 Uhr geben sich Kundinnen aus Reichenbach, Lengenfeld, Zwickau, aus Treuen oder dem Oberland die Klinke in die Hand. Weil es hochwertige Frauenklamotten zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
05.11.2025
3 min.
Mit verdoppelten Gewinn-Chancen: Reichenbacher Lions legen Advents-Kalender neu auf
Ab Donnerstag ist der Lions-Adventskalender in einigen Reichenbacher Geschäften zu haben.
Die Premiere im Vorjahr war ein Verkaufserfolg. Diesmal gibt‘s Sachpreise und Gutscheine von gleich 40 Geschäften und Firmen, viel Geld für den guten Zweck - und Neuigkeiten zum Donnerstagsladen.
Gerd Möckel
21.01.2026
2 min.
Reichenbach: Lions spenden 20.000 Euro, wo Hilfe Not tut
Übergabe des Adventskalender-Erlöses. Links Markus Schramm, daneben Cornelia Schaller.
Die Übergabe von 3.500 Euro an den Leuchtturm zieht den Schlussstrich unter ein erfolgreiches Spendenjahr – das neue beginnt mit Neuigkeiten zum Donnerstags-Laden.
Gerd Möckel
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
Mehr Artikel