Reichenbach: Lions spenden 20.000 Euro, wo Hilfe Not tut

Reichenbach
Die Übergabe von 3.500 Euro an den Leuchtturm zieht den Schlussstrich unter ein erfolgreiches Spendenjahr – das neue beginnt mit Neuigkeiten zum Donnerstags-Laden.
Der von den Reichenbacher Lions aufgelegte Adventskalender war auch 2025 ein Erfolg. 3.500 Euro nahm der Club mit dem Verkauf ein. Das Geld wurde jetzt wie zum Start der Charity-Aktion angekündigt an den Reichenbacher Leuchtturm übergeben. Es fließt in das Hausaufgaben-Projekt, die Jugendarbeit und neue Lernprogramme in der sozialen...
