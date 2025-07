Einzigartiges für das Vogtland: Warum eine riesige Roboterfrau für das Mühlteich Open Air entsteht

Mit Platinen als Eingeweiden und einem blinkenden Herz wird die Roboterfrau beim Festival L*abore zum Hingucker. Was es damit auf sich hat.

In der Zwickauer Seilerstraße 1, wo allerlei kreative Menschen Räume angemietet haben, entsteht gerade etwas Großes. Fast drei Meter hoch ist die Roboterfrau, die beim Festival L*abore am ersten Augustwochenende die Waldbühne am Hauptmannsgrüner Mühlteich verschönern wird. Florentine Thost (36) arbeitet an der Dekoration, die das...