Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Elternbrief in Reichenbach macht sich für Erhalt der Weinhold-Grundschule im Stadtzentrum stark

Wie geht es weiter mit der Weinholdschule? Die Mehrheit der Stadträte im Verwaltungsausschuss ist dafür, die Grundschule auszulagern, damit die Oberschule mehr Platz erhält.
Wie geht es weiter mit der Weinholdschule? Die Mehrheit der Stadträte im Verwaltungsausschuss ist dafür, die Grundschule auszulagern, damit die Oberschule mehr Platz erhält. Bild: Gerd Betka
Bislang vereint die Weinholdschule eine Grundschule und eine Oberschule in sich.
Bislang vereint die Weinholdschule eine Grundschule und eine Oberschule in sich. Bild: Gerd Betka
Die Neuberschule. Sie steht für die Auslagerung der Weinhold-Grundschule bereit.
Die Neuberschule. Sie steht für die Auslagerung der Weinhold-Grundschule bereit. Bild: Franko Martin/Archiv
Wie geht es weiter mit der Weinholdschule? Die Mehrheit der Stadträte im Verwaltungsausschuss ist dafür, die Grundschule auszulagern, damit die Oberschule mehr Platz erhält.
Wie geht es weiter mit der Weinholdschule? Die Mehrheit der Stadträte im Verwaltungsausschuss ist dafür, die Grundschule auszulagern, damit die Oberschule mehr Platz erhält. Bild: Gerd Betka
Bislang vereint die Weinholdschule eine Grundschule und eine Oberschule in sich.
Bislang vereint die Weinholdschule eine Grundschule und eine Oberschule in sich. Bild: Gerd Betka
Die Neuberschule. Sie steht für die Auslagerung der Weinhold-Grundschule bereit.
Die Neuberschule. Sie steht für die Auslagerung der Weinhold-Grundschule bereit. Bild: Franko Martin/Archiv
Reichenbach
Elternbrief in Reichenbach macht sich für Erhalt der Weinhold-Grundschule im Stadtzentrum stark
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verwaltungsausschuss hat dem Stadtrat indes mehrheitlich das Auslagern in die Neuberschule empfohlen. Man treffe die Entscheidung nicht leichtfertig, hieß es. Zwei Fraktionen gaben Kontra.

Mit der dringenden Bitte um Ablehnung der geplanten Schließung der Weinhold-Grundschule hat sich Frank Maskow als betroffener Elternteil und Bürger von Reichenbach in einem Elternbrief an die Stadträte und den Oberbürgermeister gewandt. Namentlich werden 33 Mitunterzeichner genannt. Primär wird gefordert, die „Schließung der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
24.10.2025
4 min.
Warum die Stadt Reichenbach plötzlich doppelt so viel Geld mit ihrem Wald verdient
Revierförster Dominik Feudel an der neuen Schutzhütte am Erlenteich bei Buchwald. 8000 Euro waren dafür im Wirtschaftsplan für den Reichenbacher Stadtwald vorgesehen.
Revierförster Dominik Feudel erklärt, woher der Mehrerlös kommt und wie es im Stadtforst weitergeht. Am Buß- und Bettag ruft die nächste Pflanzaktion des Gewerbevereins.
Gerd Betka
20.11.2025
4 min.
Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll
Zwei Schulen unter einem Dach. Das geht in der Weinholdschule offenbar nicht mehr auf. Weil die Oberschule mehr Platz braucht, droht der Grundschule das Aus. Was sagt der Stadtrat?
Der Vorschlag der Stadtverwaltung Reichenbach steht. Am Montag wird im Ausschuss öffentlich diskutiert, bevor der Stadtrat am 1. Dezember entscheidet. Was Elternvertreter und Landesschulamt sagen.
Gerd Betka
Mehr Artikel