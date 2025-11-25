Elternbrief in Reichenbach macht sich für Erhalt der Weinhold-Grundschule im Stadtzentrum stark

Der Verwaltungsausschuss hat dem Stadtrat indes mehrheitlich das Auslagern in die Neuberschule empfohlen. Man treffe die Entscheidung nicht leichtfertig, hieß es. Zwei Fraktionen gaben Kontra.

Mit der dringenden Bitte um Ablehnung der geplanten Schließung der Weinhold-Grundschule hat sich Frank Maskow als betroffener Elternteil und Bürger von Reichenbach in einem Elternbrief an die Stadträte und den Oberbürgermeister gewandt. Namentlich werden 33 Mitunterzeichner genannt.