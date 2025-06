Erfinder am Werk: Damit vogtländische Schafwolle nicht bis nach Belgien reisen muss

Der Verein Alte Spinnerei und Tuchfabrik Lengenfeld bringt mit Partnern eine ganz besondere Maschine an den Start. Schafzüchter dürfen sich freuen, aber auch Freunde alter und moderner Textiltechnik.

Auf den Tag haben die rund 50 Mitglieder des Lengenfelder Vereins Alte Spinnerei und Tuchfabrik lange gewartet. Und all jene, die genauso ticken wie sie, die brennen für traditionelle und innovative Textilverfahren. Genauer für die Verarbeitung von Schafwolle. Es ist der Tag, an dem das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Go und das...