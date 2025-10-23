Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Existenzangst bei Mylauer Eisschnellläufern wegen Schließung der Greizer Eishalle: „Die Entscheidung kann unser Todesurteil sein“

Auf der temporären Eisbahn in Reichenbach präsentieren sich die Eisschnellläufer regelmäßig im Winter. Trainingsort ist dort aber nicht.
Auf der temporären Eisbahn in Reichenbach präsentieren sich die Eisschnellläufer regelmäßig im Winter. Trainingsort ist dort aber nicht. Bild: Petra Steps/Archiv
Auf der temporären Eisbahn in Reichenbach präsentieren sich die Eisschnellläufer regelmäßig im Winter. Trainingsort ist dort aber nicht.
Auf der temporären Eisbahn in Reichenbach präsentieren sich die Eisschnellläufer regelmäßig im Winter. Trainingsort ist dort aber nicht. Bild: Petra Steps/Archiv
Reichenbach
Existenzangst bei Mylauer Eisschnellläufern wegen Schließung der Greizer Eishalle: „Die Entscheidung kann unser Todesurteil sein“
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahren gehört das Training in der thüringischen Stadt für den TSV Vorwärts zur wöchentlichen Routine. An welchen Lösungen der Verein jetzt arbeitet und was sich als Glück im Unglück erweist.

Was Steffi Seifert von den Eisschnellläufern des TSV Vorwärts Mylau in den vergangenen Tagen erlebte, das glich einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Wochenende noch freute sich die Abteilungsleiterin gleich über zwei deutsche Meistertitel für Lea Sophie Scholz, die – wenn alles gut läuft – den kleinen Verein aus dem Vogtland im Februar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
21.10.2025
3 min.
„Gravierende Mängel an sicherheitsrelevanten Anlagen“: Greizer Eishalle bleibt in diesem Winter überraschend geschlossen
Für Eislauffans gibt es im kommenden Winter einen Anlaufpunkt weniger in der Region.
Die Freizeitstätte in Ostthüringen ist auch bei Menschen aus dem Vogtlandkreis äußerst beliebt. Sie müssen nun nach Alternativen suchen.
Nancy Dietrich
21:00 Uhr
3 min.
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.
Thomas Croy
20:54 Uhr
3 min.
Nach Fan-Protesten: Boateng sagt Hospitanz beim FC Bayern ab
Bayern-Fans entrollten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng.
Jérôme Boateng gewinnt mit Bayern viele Titel - nun will er Coach werden und eigentlich dafür an der Säbener Straße als Gast vorbeischauen. Dagegen protestieren Fans heftig. Und Boateng reagiert.
24.10.2025
4 min.
Lengenfelder Oberschule führt Viertagewoche ein: „Das hat nicht mehr viel mit Unterricht zu tun“
Ein Bild aus dem Jahr 2023. Damals herrschte an der Lengenfelder Oberschule ein Mathe-Engpass. Die Firma Kobra half mit ihren Fachleuten aus – hier vermittelte Kobra-Mitarbeiter Magnus Tauch Grundlagen der Geometrie; er war einst selbst in Lengenfeld Schüler.
25 Prozent Unterrichtsausfall, Absage der Jubiläumsfeier. Schulleitung, Eltern und Stadt sprechen von einer Katastrophe – für die Schüler, das Bildungsniveau und den Schulstandort.
Gerd Möckel
07.10.2025
4 min.
Große Träume auf dünnem Eis: Kleiner Verein aus dem Vogtland hält mit Sportschulen mit
Der TSV Vorwärts Mylau erhielt durch die Aktion „SBG unterstützt deinen Verein!“ in diesem Jahr 1000 Euro für die Vereinskasse.
Die Nachwuchs-Eisschnellläufer des TSV Vorwärts Mylau haben sich in der vergangenen Saison 13 Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft verdient. Dabei könnte ihre Trainingssituation kaum schwieriger sein.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel