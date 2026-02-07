Fahranfänger bei Unfall in Reichenbach verletzt

Reichenbach
Der Mercedes-Fahrer kam mit seinem Auto nahe dem Obi-Markt von der Fahrbahn ab. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen hat sich ein 18-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der junge Mann war gegen 5.15 Uhr mit einem Mercedes auf der Zwickauer Straße stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe des Obi-Baumarktes aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte zunächst...
