Die Straßendecke vom Kleinen Anger und Rotschauer Weg ist in einem desolaten Zustand.
Die Straßendecke vom Kleinen Anger und Rotschauer Weg ist in einem desolaten Zustand. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Fahrbahndecke am Rotschauer Weg in Reichenbach soll erneuert werden
Redakteur
Von Gerd Betka
Den Ausschlag dafür gibt der desolate Zustand. Der Bauauftrag ging an den Hoch- und Tiefbau Reichenbach. Gebaut wird im vierten Quartal.

Die Fahrbahnoberfläche des Rotschauer Weges befindet sich in einem desolaten Zustand. Punktuelle Flickungen sind nicht mehr ausreichend. Angesichts des dringenden Handlungsbedarfes hat der Technische Ausschuss des Stadtrates die Deckensanierung auf 490 Metern Länge beschlossen. Der betreffende Abschnitt beginnt am Kleinen Anger vor dem Haus...
