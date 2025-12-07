Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Felix Räuber im Reichenbacher Neuberinhaus: Und plötzlich sang er nicht mehr „Allein, allein“

Felix Räuber (rechts) mit Allrounder Justin Lehmann-Friese im Reichenbacher Neuberinhaus
Felix Räuber (rechts) mit Allrounder Justin Lehmann-Friese im Reichenbacher Neuberinhaus Bild: JB Steps
Felix Räuber (rechts) mit Allrounder Justin Lehmann-Friese im Reichenbacher Neuberinhaus
Felix Räuber (rechts) mit Allrounder Justin Lehmann-Friese im Reichenbacher Neuberinhaus Bild: JB Steps
Reichenbach
Felix Räuber im Reichenbacher Neuberinhaus: Und plötzlich sang er nicht mehr „Allein, allein“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Frontmann der einstigen Band Polarkreis 18 hat im Reichenbacher Neuberinhaus gezeigt, wie Weihnachten klingen kann. Die Besucher flippten bei einem Lied aus, das wenig mit Weihnachten zu tun hat.

Der Ruf des Frontmanns von Polarkreis 18 eilt Felix Räuber voraus, egal, ob er von der Kulturhauptstadt singt, die sächsische Heimat erklingen lässt oder Weihnachtslieder interpretiert. Und egal, wie lange es die One-Hit-Wonder-Band schon nicht mehr gibt, weil sich alle Solo-Projekten widmen. Es war, als hätten die Besucher des Reichenbacher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Das Wundern über die Nüsse: Nachwuchstalente begeistern im voll besetzten Reichenbacher Neuberinhaus
Das Junge Sinfonieorchester trat mit mehreren Chören auf.
Beim Weihnachtskonzert der Musikschule Vogtland/Reichenbach traten rund 150 Mitwirkende als Solist oder in verschiedenen Ensembles auf. Das Neuberinhaus war ausverkauft.
Petra Steps
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
"Weihnachtsgeschenk" für Davies nach langer Leidenszeit
Der große Moment: Vincent Kompany (l) wechselt Alphonso Davies (2.vl) ein.
Im März verletzt sich Alphonso Davies schwer am Knie. Kurz vor dem Jahresende kehrt der Kanadier beim FC Bayern zurück. Trainer Kompany spricht von einer "wichtigen Geschichte".
20.10.2025
1 min.
Lieder-Show: Felix Räuber kommt ins Stadttheater Glauchau
Fans des Sängers Felix Räuber können ihn bald im Stadttheater Glauchau erleben.
Am Freitag beleuchtet der einstige Polarkreis-18-Sänger Felix Räuber im Stadttheater Glauchau die musikalische Vielfalt des Ostens.
Jakob Nützler
06:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge Aue: Perfekte Hinrunde für die Billardkegler der Veilchen
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an.
Der FCE hat in der Kreisliga Chemnitz die Favoritenrolle inne. Das kommt dem Saisonziel entgegen. Denn die Lila-Weißen wollen aufsteigen.
Anna Neef
Mehr Artikel