Festumzug durch Limbach krönt Jubiläum 140 Jahre Feuerwehr

Drei Tage lang wird in der Vogtland-Gemeinde gefeiert. Eine Schauübung der Generationen und Livemusik sind vorbereitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Limbach feiert an diesem Wochenende ihr 140-jähriges Bestehen. Höhepunkt wird der große Festumzug, der am Sonntag, 25. Mai, 14 Uhr beginnt. Nachdem die Festveranstaltung bereits am vergangenen Freitag über die Bühne ging und diesen Freitag DJ Marco Musik mit Livemusik angekündigt war, geht es am Samstag rund. 15 Uhr...