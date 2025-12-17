MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erste Fische wurden in den Parksee gesetzt.
Erste Fische wurden in den Parksee gesetzt. Bild: Anke Pennekamp
Erste Fische wurden in den Parksee gesetzt.
Erste Fische wurden in den Parksee gesetzt. Bild: Anke Pennekamp
Reichenbach
Fische eingesetzt und 76 Bäume am Parksee in Greiz gepflanzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 3,4 Millionen Euro flossen in die Sanierung der Anlage im fürstlichen Park, wobei der Bund und das Land Thüringen den Großteil der Kosten trugen. Auch Privatpersonen haben gespendet.

Die Sanierung des Parksees im fürstlichen Greizer Park ist laut Mitteilung der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten beendet. In knapp zwei Jahren wurde der See entschlammt, wurden Ufer saniert und 76 neue Bäume gepflanzt. Zum Projektabschluss wurde der letzte Baum angegossen. Die Seufzerallee wurde wiedereröffnet und erste Fische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
10.12.2025
1 min.
Mit dem Weihnachtswichtel auf Tour durch das historische Greiz
Johanna Kühnast ist in das Kostüm des Weihnachtswichtels geschlüpft.
Geheimnisse, Überraschungen und Gemütlichkeit: Was ein abendlicher Rundgang durch die ehemalige Reußen-Residenzstadt noch verspricht.
Lutz Kirchner
05.12.2025
1 min.
Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz ist Thüringer des Monats
Reporterin Johanna Ratz lässt sich von Mathias Thiel und Schülern über die Greizer Astronomen berichten.
Mathias Thiel begeistert seit mehr als zehn Jahren junge Menschen für die Himmelskunde. Nun gibt es auch noch ein Publikumsvoting.
Lutz Kirchner
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel