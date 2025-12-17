Fische eingesetzt und 76 Bäume am Parksee in Greiz gepflanzt

Reichenbach
Etwa 3,4 Millionen Euro flossen in die Sanierung der Anlage im fürstlichen Park, wobei der Bund und das Land Thüringen den Großteil der Kosten trugen. Auch Privatpersonen haben gespendet.
Die Sanierung des Parksees im fürstlichen Greizer Park ist laut Mitteilung der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten beendet. In knapp zwei Jahren wurde der See entschlammt, wurden Ufer saniert und 76 neue Bäume gepflanzt. Zum Projektabschluss wurde der letzte Baum angegossen. Die Seufzerallee wurde wiedereröffnet und erste Fische...
