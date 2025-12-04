„Fit-Spirit Lengenfeld“: Vogtländische Jung-Unternehmerin gründet einzigartiges Fitnessstudio

Reichenbach
Bewegung in neuen Sphären, Meditation und Gemeinschaft. Auf diese Formel bringt Sarah Schreiter ihr Start-up – über eine 24-Jährige und ihre Leidenschaft für „mein Baby“.
Dieses Geschäft im Lengenfelder Zentrum ist riesig. Zwei Etagen, auf denen sich zuletzt der Schlecker-Markt und die Pfennig-Insel einquartiert hatten. Nach zwei Jahren Leerstand ist nun neues Leben eingezogen. Wer eintritt, erkennt den Laden nicht wieder. Sarah Schreiter hat für ihr „Fit-Spirit Lengenfeld“ keinen Stein auf dem anderen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.