„Fit-Spirit Lengenfeld“: Vogtländische Jung-Unternehmerin gründet einzigartiges Fitnessstudio

Sarah Schreiter hinter ihrer Fit-Spirit-Rezeption. Links geht’s zu Spinning, Bungee-Fitness und Co, rechts zum Meditieren. Die 24-Jährige hat vieles im Studio selbst gestaltet. Bild: Gerd Möckel

Bürgermeister Michael Heuck kam auch zur Eröffnung: „Gratulation. Eine Vogtland-Rückkehrerin mit Unternehmergeist, weniger Leerstand, neuer Schwung, was will man mehr.“ Bild: Studio Sarah Schreiter

Blick von der Spinning-Zone zur Holzkonstruktion für die weit und breit einzigartige Bungee-Fitness. Bild: Gerd Möckel

Alles selbst erdacht und umgesetzt – auch die Salzsteinwand mit Beleuchtung. Bild: Gerd Möckel

Selbst ist die Frau. Sarah Schreiter beim Bau der Felsenwand auf der Meditationsebene. Bild: Studio Sarah Schreiter

Sarah Schreiter – die Jung-Unternehmerin hat in ihrem Studio fast alles selbst eingerichtet. Bild: Studio Sarah Schreiter

Den ganzen Tag am Computer? „Ist nicht mein Ding.“ Bild: Gerd Möckel

So sah die Meditationsebene aus, bevor Sarah Schreiter Hand angelegt hat. Bild: Studio Sarah Schreiter