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In der CVJM-Fabrik sollen Flüchtlinge einziehen.
In der CVJM-Fabrik sollen Flüchtlinge einziehen. Foto: Gerd Möckel
In der CVJM-Fabrik sollen Flüchtlinge einziehen.
In der CVJM-Fabrik sollen Flüchtlinge einziehen. Foto: Gerd Möckel
Reichenbach
Flüchtlinge in Reichenbach: Jetzt sprechen Verein und Stadt
Redakteur
Von Gunter Niehus
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Der Landkreis wird in Reichenbach ein Transferzentrum für Flüchtlinge errichten. Stadträte hatten deswegen Sicherheitsbedenken geäußert. Was darauf geantwortet wird.

Die künftige Nutzung als Transferzentrum für Flüchtlinge werde die eigentliche Funktion der CVJM-Fabrik in Reichenbach nicht beeinträchtigen. Davon ist Susann Seidel vom Vorstand des Trägervereins überzeugt. „Die Kinder- und Jugendarbeit wird weiter stattfinden“, so Seidel. Dies sei auch in der Vergangenheit schon so gewesen, als das...
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