Flüchtlinge in Reichenbach: Jetzt sprechen Verein und Stadt

Der Landkreis wird in Reichenbach ein Transferzentrum für Flüchtlinge errichten. Stadträte hatten deswegen Sicherheitsbedenken geäußert. Was darauf geantwortet wird.

Die künftige Nutzung als Transferzentrum für Flüchtlinge werde die eigentliche Funktion der CVJM-Fabrik in Reichenbach nicht beeinträchtigen. Davon ist Susann Seidel vom Vorstand des Trägervereins überzeugt. „Die Kinder- und Jugendarbeit wird weiter stattfinden“, so Seidel. Dies sei auch in der Vergangenheit schon so gewesen, als das...