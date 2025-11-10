Frauenpower regiert im Sinfoniekonzert in Reichenbach

Im Neuberinhaus treten Lea Ray und Séverine Kim mit den Vogtlandphilharmonikern auf. Was zu erleben sein wird.

Felix Mendelssohn Bartholdys Reformationssinfonie erklingt im Programm der Vogtland Philharmonie zum 3. Sinfoniekonzertes am Mittwoch, 12. November, im Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag, 14. November, in der Vogtlandhalle Greiz, jeweils 19.30 Uhr, teilte das Orchester mit. Eingeleitet wird das Konzert mit der Kleinen Suite für...