Regionale Nachrichten und News
Reichenbach
Frauenpower regiert im Sinfoniekonzert in Reichenbach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Im Neuberinhaus treten Lea Ray und Séverine Kim mit den Vogtlandphilharmonikern auf. Was zu erleben sein wird.

Felix Mendelssohn Bartholdys Reformationssinfonie erklingt im Programm der Vogtland Philharmonie zum 3. Sinfoniekonzertes am Mittwoch, 12. November, im Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag, 14. November, in der Vogtlandhalle Greiz, jeweils 19.30 Uhr, teilte das Orchester mit. Eingeleitet wird das Konzert mit der Kleinen Suite für...
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
23.09.2025
2 min.
Reichenbach: Blicke hinter die Kulissen und eine Krisenrevue vor dem Haus
Der Tag der offenen Tür im Neuberinhaus mündet direkt ins Theater-Festival „Ungeheuer“. Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst.
Gerd Betka
11.10.2025
2 min.
Die Vogtland Philharmonie reist musikalisch von Schottland nach Böhmen
Jiman Wee ist in Max Bruchs hochgelobtem 1. Violinkonzert zu erleben.
Im 2. Sinfoniekonzert erklingen am 15. Oktober in Reichenbach Werke von Mendelssohn Bartholdy, Dvořák und Bruch. Als Solist ist Jiman Wee zu erleben.
Gerd Betka
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
Mehr Artikel