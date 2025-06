Freibad in Vogtlanddorf lädt zum Begrüßungsfest ein - ist es die letzte Saison?

Am Samstag können sich Wasserratten in Neumark in die Fluten stürzen. Der Trägerverein hatte angekündigt, das Bad wohl zu schließen. Bleibt es dabei?

Dieses Fest wollte der Verein Neumarker-Badoase agil in jedem Fall noch feiern: Am Samstag findet in dem Freibad das alljährliche Begrüßungsfest statt. Kern der Veranstaltung, die um 14 Uhr beginnt, wird ein Kinderfest sein. Es locken neben einer Hüpfburg und Kinderschminken noch zahlreiche Spielstationen. Ein weiterer Programmhöhepunkt... Dieses Fest wollte der Verein Neumarker-Badoase agil in jedem Fall noch feiern: Am Samstag findet in dem Freibad das alljährliche Begrüßungsfest statt. Kern der Veranstaltung, die um 14 Uhr beginnt, wird ein Kinderfest sein. Es locken neben einer Hüpfburg und Kinderschminken noch zahlreiche Spielstationen. Ein weiterer Programmhöhepunkt...