Im Freibad Reichenbach findet am Montag das Abbaden statt.
Im Freibad Reichenbach findet am Montag das Abbaden statt. Bild: Stadtverwaltung Reichenbach/Heike Keßler
Reichenbach
Freibad-Saison endet am Montag in Reichenbach
Von Gerd Betka
Der durchwachsene Sommer hat weniger Badegäste beschert. Das sanierte Hallenbad öffnet ab dem 24. September.

Die Freibad-Saison endet in Reichenbach am Montag, 15. September, mit dem Abbaden. Wie die Stadt mitteilt, wurden bis zum September im Freibad Oberreichenbach 27.022 Besucher gezählt. 2024 waren es 40.500. Der Sommer sei sehr durchwachsen gewesen mit wenigen schönen Tagen mit mehr als 30 Grad Lufttemperatur. Durch die oft kalten Nächte war das...
