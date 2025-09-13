Freibad-Saison endet am Montag in Reichenbach

Reichenbach
Der durchwachsene Sommer hat weniger Badegäste beschert. Das sanierte Hallenbad öffnet ab dem 24. September.
Die Freibad-Saison endet in Reichenbach am Montag, 15. September, mit dem Abbaden. Wie die Stadt mitteilt, wurden bis zum September im Freibad Oberreichenbach 27.022 Besucher gezählt. 2024 waren es 40.500. Der Sommer sei sehr durchwachsen gewesen mit wenigen schönen Tagen mit mehr als 30 Grad Lufttemperatur. Durch die oft kalten Nächte war das...
