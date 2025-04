Freizeitpark Plohn: Neue Riesenschaukel verspricht Bauchkribbeln

Der zwölf Meter hohe Wild Swing soll zu Ostern eröffnet werden. Unterdessen haben bereits die Arbeiten für die 11,5 Millionen Euro teure Weltneuheit für das 30-jährige Park-Jubiläum 2026 begonnen.

In fünfeinhalb Wochen, exakt am Gründonnerstag, 17. April, beginnt die neue Saison im Freizeitpark Plohn. An allen Ecken und Enden wird noch gewerkelt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Wild Swing des Herstellers Art Engineering aus Kirchzarten. Die freischwingende, zwölf Meter hohe Schaukel mit je acht Sitzplätzen auf beiden Seiten ist...