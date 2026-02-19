Früherer Chefdirigent der Vogtland Philharmonie kehrt für das Sinfoniekonzert nach Reichenbach und Greiz zurück

Reichenbach
Die Vogtland Philharmonie spielt Tschaikowsky und Rachmaninow. Dorian Keilhack leitet das Orchester, seine Tochter spielt Solopart. Welche Emotionen verbergen sich in den Werken?
Dorian Keilhack, der frühere Chefdirigent der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, kehrt für das 6. Sinfoniekonzert zurück. Das wurde vom Orchester mitgeteilt. Die Philharmonie spielt Musik von Tschaikowsky und Rachmaninow am Mittwoch, 25. Februar, in Reichenbach und am Freitag, 27. Februar, in Greiz, jeweils um 19.30 Uhr. Im Fokus stehen...
